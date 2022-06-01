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Глава бельгийской Партии труда Рауль Хедебу сообщил о передаче правительству страны петиции о снижении цен на бензин. Он заявил, что документ подписало 100 тысяч жителей страны.

По словам Хедебу, петиция была передана главе правительства Александру де Кроо. В ней изложено четкое требование – установить предельную цену на литр бензина в 1,4 евро. Если премьер-министр не отреагирует на него и не начнет действовать, Партия труда готова продолжать давление до достижения необходимого результата.

«Вопрос: чего ожидает правительство, чтобы начать действовать? Мы продолжим оказывать давление для того, чтобы добиться реального снижения цен», – цитирует политика издание “Прайм”.

Напомним, что в США бензин всего за несколько месяцев подорожал на 60 процентов. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это «подорожанием Путина», традиционно обвинив в своих бедах Россию.

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