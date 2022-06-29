читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Компьютерная игра This War of Mine, представляющая собой симулятор выживания, будет предоставляться совершенно бесплатно польским студентам. Теперь они могут свободно скачать ее на официальном сайте правительства страны.

Польские власти отметили эту игру в качестве рекомендованных еще в 2020 году. Возрастной ценз для нее составляет 18+, поэтому доступной ее сделают только для студентов.

Помимо скачивания симулятора выживания, на сайте правительства Польши посетители могут найти его подробное описание, пошаговую инструкцию и другие дополнительные материалы. Для преподавателей составлен подробный план урока, который даст возможность показать возможности игры.

Напомним, что игроки в This War of Mine играют за мирных жителей города, в котором вспыхивает гражданская война. Их задача – выжить в экстремальной ситуации.

Вам может понравиться

TN: Запад не настроен вести переговоры по вопросу Украины

Философ Наом Хомский рассказал в интервью изданию The Nation о том, какие есть варианты решения ситуации с Украиной. Это может быть дальнейшая эскалация или проведение мирных переговоров. Обозреватель отметил, что

Сериал Marvel переснимут из-за упоминания России

Сериал “Секретное вторжение” с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли может не выйти в обозначенный ранее срок. Его будут переснимать. Как пишет издание The Direct, дело в том, что в

НАТО начертит свои красные линии для России

НАТО не будет просто так наблюдать за действиями России на Украине. У Запада готовы свои красные линии для Москвы. Если она их перейдет, то члены Североатлантического альянса будут готовы оказать
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |