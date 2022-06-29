Компьютерная игра This War of Mine, представляющая собой симулятор выживания, будет предоставляться совершенно бесплатно польским студентам. Теперь они могут свободно скачать ее на официальном сайте правительства страны.

Польские власти отметили эту игру в качестве рекомендованных еще в 2020 году. Возрастной ценз для нее составляет 18+, поэтому доступной ее сделают только для студентов.

Помимо скачивания симулятора выживания, на сайте правительства Польши посетители могут найти его подробное описание, пошаговую инструкцию и другие дополнительные материалы. Для преподавателей составлен подробный план урока, который даст возможность показать возможности игры.

Напомним, что игроки в This War of Mine играют за мирных жителей города, в котором вспыхивает гражданская война. Их задача – выжить в экстремальной ситуации.