Неизбежность потери контроля над Лисичанском уже осознает даже командование украинской армии. Именно из Киева поступил приказ вывести из города большую часть подразделений, оставив лишь одну линию обороны.

Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись штурма ВС РФ позиций украинских нацистов на окраинах Лисичанска. На ней хорошо видно, что боевики опасаются вступать в противостояние и начинают мгновенно отступать уже при подходе российских войск. Они стараются как можно быстрее убежать в безопасное место, осознавая полную бессмысленность сопротивления.

По мнению экспертов, отступление было единственным шансом на спасение для украинской армии. В противном случае несколько тысяч боевиков оказались бы окружены и уничтожены. Специалисты также считают, что уже до конца текущей недели Лисичанск будет полностью освобожден от оккупантов из ВСУ.