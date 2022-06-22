Поклонники сериала “Властелин колец” смогли увидеть новые кадры предстоящего продолжения «Властелин колец: Кольца власти». Компания Amazon опубликовала фотографии орков. Они оказались почти такими же мерзкими, как в картинах Питера Джексона.

Сюжет сериала будет построен на событиях Второй эпохи Средиземья. Все, что зрители увидят на экране, происходило за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса. В сериале поклонников жжет очень много сюжетных линий, среди которых будет и становления злодея Саурона и создание колец власти.

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» запланирована на 2 сентября. Она состоится на Amazon Prime. На данный момент компания планирует снять пять сезонов, но планы могут измениться в зависимости от рейтинга картины. Ранее пользователям уже демонстрировали кадры с эльфами и мохноногими.