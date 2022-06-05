Российские ВС на Авдеевском направлении задействовали коптер для обнаружения и уничтожения позиций ВСУ. Кадры работы дрона опубликовал в Сети корреспондент издания «Известия» Родион Северьянов.

Он показал, как беспилотник высматривает позиции противника, а после их обнаружения передает координаты артиллерийским подразделениям. Сразу же после этого боевиков ВСУ накрывает мощными ударами, не оставляющими ни единого шанса на выживание.

Напомним, что ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что сейчас Авдеевка находится в полукольце, а один из важных путей снабжения ВСУ заблокирован. Если российской армии удастся замкнуть кольцо, то штурм этого города не понадобиться, так как боевики сдадутся сами.