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Жители Киевской области смогли снять на мобильный телефон момент уничтожения истребителя МиГ-29 над Киевским водохранилищем. Подробности передает издание Avia.pro.

Изначально говорилось о том, что был уничтожен боевой вертолет, но лишь через четыре месяца стало известно, что это был истребитель МиГ-29 ВВС Украины. На кадрах можно увидеть момент сразу после попадания в самолет зенитной ракеты.

Пока остается неизвестно, идет ли речь о применении зенитно-ракетного комплекса. Возможно, что ракета была выпущена из переносного комплекса. На видео можно заметить, что самолет начал разваливаться в воздухе на части от полученных повреждений.

Пилоту истребителя удалось катапультироваться до момента падения самолета в Киевской водохранилище, но он получил серьезные травмы и скончался. Прибывшие на место падения самолета спасатели не смогли оказать летчику необходимую помощь.

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