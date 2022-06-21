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Аэропорт в городе Гостомель, находящийся недалеко от Киева, сразу в первый день казался под контролем российских военнослужащих. Корреспонденты издания “Русская весна” опубликовали первые кадры операции по захвату объекта.

Запись видео была сделана камерами, которые установлены на шлемах военнослужащих, участвующих в штурме. Всего было задействовано около 200 человек из дивизии ВДВ. Они смогли без потерь захватить аэропорт и взять его под свой полный контроль.

На кадрах видна грамотная и решительная работа десантников. Именно это позволило военнослужащим максимально быстро сломить сопротивление противников.

У отряда из вооружения было только легкое стрелковое вооружение, состоящее из нескольких минометов и ПТРК. Но даже с таким вооружением военнослужащим удалось почти месяц удерживать позиции. ВСУ так и не удалось выбить их с занятых позиций.

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