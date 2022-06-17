Появились кадры испуга Шольца и Макрона из-за гула самолетов в Киеве

В Киев с официальным визитом прибыли главы Германии, Франции и Италии. В ходе пресс-конференции в небе над Киевом был слышен гул военных самолетов. Журналистам удалось запечатлеть реакцию политиков на происходящее. Подробности рассказали корреспонденты “Русской Весны”.

Фотографом удалось уловить момент, когда главы европейских государств услышали гул в небе. При этом видно, что Зеленский на происходящее вообще никак не реагирует. Он уже успел привыкнуть к подобным звукам за время спецоперации.

А вот президенты Франции и Германии свою обеспокоенность скрыть не сумели. Все было видно по их лицам. Как только они услышали гул в небе, который издавали военные самолеты, политики подняли глаза в небо. На их лицах заметно опасение. В такой ситуации они оказались впервые.