читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Киев с официальным визитом прибыли главы Германии, Франции и Италии. В ходе пресс-конференции в небе над Киевом был слышен гул военных самолетов. Журналистам удалось запечатлеть реакцию политиков на происходящее. Подробности рассказали корреспонденты “Русской Весны”.

Фотографом удалось уловить момент, когда главы европейских государств услышали гул в небе. При этом видно, что Зеленский на происходящее вообще никак не реагирует. Он уже успел привыкнуть к подобным звукам за время спецоперации.

Появились кадры испуга Шольца и Макрона из-за гула самолетов в Киеве

А вот президенты Франции и Германии свою обеспокоенность скрыть не сумели. Все было видно по их лицам. Как только они услышали гул в небе, который издавали военные самолеты, политики подняли глаза в небо. На их лицах заметно опасение. В такой ситуации они оказались впервые.

Вам может понравиться

Американский обозреватель Дор заявил об огромной ошибке США в оценке возможностей России

Власти США не восприняли всерьез слова российского президента Владимира Путина об огромной экономической мощи России. И это стало для них критической ошибкой. Такое заявление сделал американский политолог Джеймс Дор. Обозреватель

Военная прокуратура Рязанского гарнизона получила сообщение о минировании

15 июня неизвестные «заминировали» два административных здания в самом центре Рязани, рассказали представители экстренных служб. Сообщается, что правоохранительные органы сразу после сообщений об установке взрывных устройств выезжали на место и

Макрон заявил, что Франция не хочет войны с Россией

Франция и Европейский союз не хотят воевать с русским народом. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |