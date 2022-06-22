Гражданские суда не могут выйти из Мариуполя по причине повреждений, полученных в ходе боевых действий. Оказалось, что некоторые суда украинские боевики повредили намеренно. Об этом сообщил командир Новороссийской военной-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов изданию РИА “Новости”.

Вчера, 21 июня, сухогруз Azov Concord под флагом Мальты покинул порт Мариуполя. Экипаж воспользовался гуманитарным коридором, который организовали российские военные. Корабль взял курс на Новороссийск. Сейчас в мариупольском порту находятся пять иностранных судов, которые готовятся к выходу.

12 июня была окончательно разминирована акватория порта Мариуполь. В течение трех недель будет восстановлено снабжение объекта электроэнергией и водой. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что до конца этого года через мариупольский порт ДНР отгрузит около миллиона тонн продукции.