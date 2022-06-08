В плен ВС РФ попала украинская военнослужащая Алла Сенченко, которая хотя и служила в ВСУ по контракту, но занимала вполне мирную должность повара. Однако после начала спецоперации российских войск на Украине ее заставили перепрофилироваться в стрелки и вместо поварешки дали в руки автомат.

Сенченко в беседе с журналистами РИА Новости рассказала, что хотя ее и призвали в стрелковый батальон, но оружие вручили только через три недели. После нескольких выездов на учебные стрельбы командование решило, что новоявленные бойцы готовы к отправке на фронт и поставило задачу обеспечивать прикрытие отступления 79-й бригады.

При этом никого не смутило, что батальон попадает в бой с танковым подразделением ВС РФ.