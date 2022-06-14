Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь обрушился с критикой в адрес властей ФРГ. На этот раз причиной стало якобы отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины. Об этом написали эксперты издания Bild.

Мельник призвал власти задуматься над тем, почему украинцы не хотят оставаться в Германии. По его словам, большинство возвращаются на Украину из-за отсутствия должного гостеприимства.

В этой же речи Мельник затронул тему вступления Украины в Евросоюз. Они отметил, что на этот процесс потребуются годы. Посол отметил: “Нам не нужен вход через черный ход, нам нужен справедливый процесс”.

Мельник достаточно часто позволяет себе резкие высказывания в отношении властей Германии. Он уже осуждал властей за нерешительность в военной помощи Украине, требовал увеличить поставки вооружения, а Олафа Шольца вообще назвал “оскорбленной ливерной колбасой”.