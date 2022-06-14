читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Посол Украины в Германии Андрей Мельник вновь обрушился с критикой в адрес властей ФРГ. На этот раз причиной стало якобы отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины. Об этом написали эксперты издания Bild.

Мельник призвал власти задуматься над тем, почему украинцы не хотят оставаться в Германии. По его словам, большинство возвращаются на Украину из-за отсутствия должного гостеприимства.

В этой же речи Мельник затронул тему вступления Украины в Евросоюз. Они отметил, что на этот процесс потребуются годы. Посол отметил: “Нам не нужен вход через черный ход, нам нужен справедливый процесс”.

Мельник достаточно часто позволяет себе резкие высказывания в отношении властей Германии. Он уже осуждал властей за нерешительность в военной помощи Украине, требовал увеличить поставки вооружения, а Олафа Шольца вообще назвал “оскорбленной ливерной колбасой”.

Вам может понравиться

Баранец раскрыл новую тактику ВСУ на Донбассе

Военный эксперт Виктор Баранец обратил внимание на использование украинской армии новой тактики, пишет портал Ura.ru. Аналитик пояснил, что в случае сдачи позиций ВСУ профессиональные военные начинают отход первыми, а прикрытие

Офис Зеленского ответил Байдену, заявившему, что Киев не хотел слышать предупреждения США

Офис президента Украины дружно разобиделся на американского лидера Джо Байдена, заявившего, что Киев упрямо не хотел внимать предупреждениям США о возможном наступлении ВС РФ. Представители ОП срочно решили «перевести стрелки»,

Украинский военный корабль сумел драматично увернуться от 16 артиллерийских снарядов

Украинский СДК, охранявший Очаков, сумел чудом уйти от обстрела российских ВС и в настоящий момент находится в безопасности, рассказал портал Avia.Pro. Авторы пояснили, что речь идет о среднем десантном корабле
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |