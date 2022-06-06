Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина провела отличную работу по укреплению национальной валюты. Такой подход можно назвать исключительно талантливым. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан.

Американский дипломат отметил, что рост российской валюты носит временных характер. Кроме того, он уверен, что влияние санкций со временем будет увеличиваться. Сам он признался, что если бы был российским гражданином, то переживал бы о состоянии экономики страны.

По словам дипломата, американские компани долгие десятилетия организовывали и выстраивали отношения с Россией. Открывали бизнес, набирали на работу тысячи людей. Чтобы восстановить сотрудничество, потребуются долгие годы. И не исключено, что американские компании не захотят больше возвращаться в Россию.