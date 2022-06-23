Посол России в Софии Элеонора Митрофанова назвала все обвинения бывшим премьером в «свержении правительства» на фоне вынесения ему вотума недоверия очень удобной позицией. Таким образом правительство страны пытается снять с себя ответственность. Подробности передает РИА “Новости”.

Дипломат отметила, что ее сейчас обвинить легче всего, учитывая, что Россия “во всем виновата”.

Митрофанова отметила: “Когда начались трудности и антироссийская истерия — а традиционно народ Болгарии очень хорошо относится к России, — и то, что Болгария встала в первых рядах поддержки санкций, у многих здесь вызывало, как минимум, недоумение”.

Дипломат отметила, что сейчас в стране очень тяжелые показатели инфляции. Кроме того, разногласия в стране накаляются на фоне вопроса о вступлении Северной Македонии в Евросоюз. Болгария не поддержит эту инициативу по ряду исторических причин.