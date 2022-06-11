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Решение начать спецоперацию ВС РФ на Украине стало радикальной мерой, позволившей «не оставлять Донбасс на растерзание нацистам», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он напомнил, что Россия в конце прошлого года выдвинула вполне обоснованные и справедливые требования по безопасности, а также разработала соответствующие предложения. Однако они были проигнорированы.

«Российские решительные действия — вынужденная и своевременная мера, продиктованная целью дать упреждающий отпор агрессии», – цитирует Антонова агентство ТАСС.

Он также отметил, что из-за непрекращающегося расширения Североатлантический альянс подошел вплотную к российским границам, поэтому Москве пришлось предпринимать меры, чтобы не отдать на растерзание Донбасс и защитить себя.

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