Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что в пригородах Лисичанска и самом городе продолжаются ожесточенные бои. Украинские нацисты в них несут огромные потери, много боевиков принимают решение сложить оружие.

Мирошник отметил, что по последним данным, треть подразделений, которые воюют уже под Лисичанском, сдалась в плен. В два раза больше националистов осталось лежать на поле боя. Остальные все еще оказывают сопротивление, хотя отлично понимают его бессмысленность.

По словам дипломата, украинские боевики могут начать отступление из Лисичанска к Северску. Это будет означать победу и полное освобождение территории Луганской народной республики.

Напомним, что ранее сообщалось о задержании 10 наемников из стран НАТО, которые пытались сбежать из Лисичанска.