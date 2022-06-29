читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что в пригородах Лисичанска и самом городе продолжаются ожесточенные бои. Украинские нацисты в них несут огромные потери, много боевиков принимают решение сложить оружие.

Мирошник отметил, что по последним данным, треть подразделений, которые воюют уже под Лисичанском, сдалась в плен. В два раза больше националистов осталось лежать на поле боя. Остальные все еще оказывают сопротивление, хотя отлично понимают его бессмысленность.

По словам дипломата, украинские боевики могут начать отступление из Лисичанска к Северску. Это будет означать победу и полное освобождение территории Луганской народной республики.

Напомним, что ранее сообщалось о задержании 10 наемников из стран НАТО, которые пытались сбежать из Лисичанска.

Вам может понравиться

МВД ЛНР: Иностранные наемники ночью трусливо ретировались из Северодонецка

Наемники из Польши, Соединенных Штатов, ФРГ, Франции и других стран НАТО успели покинуть Северодонецк, который перешел под контроль союзных сил ВС РФ и ЛНР, рассказал помощник главы МВД республики Виталий

Пленные боевики ВСУ рассказали о бардаке в армии и назвали Зеленского клоуном

Украинская армия полностью выстроена на лжи, а страной управляет «клоун», рассказали военнослужащие ВСУ, добровольно сложившие оружие. Они пояснили, что в Вооруженных силах Украины царит такой бардак, которого днем с огнем

Один ракетный удар заставил ВСУ навсегда забыть о планах контрнаступления на Херсон

Мечтам ВСУ о контрнаступлении на Херсон сбыться больше не суждено. Мощный удар высокоточной ракетой по командному пункту в Николаевской области позволил ликвидировать сразу несколько батальонно-тактических групп, на которые надеялось украинское
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |