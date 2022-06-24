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Посол ЛНР в России Родион Мирошник прокомментировал публикацию в американском издании Politico о намерении президента Украины Зеленского уволить главу СБУ Ивана Баканова. Он отметил, что украинский лидер продолжает «сливать» политиков, которые способны составить ему хоть какую-то конкуренцию и сейчас добрался уже от оппозиционеров до самых «своих своих».

«Такой балласт непрофессионалов страна не выдержит. Нести чушь хватит его одного», – цитирует Мирошника РИА Новости.

По факту, глава СБУ – совершенно ненужная на Украине должность, так как деятельностью Службы безопасности управляет Офис президента. Он же руководит и всеми остальными государственными структурами. В то время как самим Зеленским, по меткому высказыванию политолога Якова Кедми, управляет Запад. Украинский лидер давно ничего не решает, так как на международной и внутренней политической арене является всего лишь «куклой».

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