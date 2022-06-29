читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Лисичанске, который все еще остается последним городом ЛНР, контролируемом ВСУ, идут напряженные бои. Союзные силы штурмуют населенный пункт не только с юга, но и с севера, что стало возможным после полного освобождения Северодонецка и вытеснения украинских боевиков с химического комбината «Азот».

ВСУ оказывают отчаянное сопротивление, причем позиции для этого они традиционно оборудуют в жилых домах, в которых все еще остается мирное население. Портал «Военное обозрение» отмечает, что Киев даже не скрывает своего наплевательского отношения к этим людям.

Боевые действия в настоящий момент ведутся и в самом городе, и на его южных окраинах. Сражение за нефтеперерабатывающий завод, которое велось на протяжении последних двух дней, союзные силы успешно выиграли, противник понес на этом участке фронта огромные потери.

Киевские пропагандисты уже подтверждают скорую потерю Лисичанска. Они заявляют, что город не имеет для ВСУ никакого стратегического значения, хотя еще неделю назад и президент Украины Зеленский, и командование ВСУ требовало «стоять насмерть» и удерживать Северодонецк с Лисичанском до последнего.

Установление контроля над Лисичанском позволит говорить о полном освобождении ЛНР от нацистов. Скорее всего, город перейдет под контроль союзных сил уже на этой неделе.

Вам может понравиться

В Белом доме сомневаются, что Киев сможет вернуть свои территории

В Администрации американского президента начались переговоры по вопросу Украины. Обсуждение касается ситуации, должен ли Киев идти на уступки территорий России. Об этом сообщили журналисты CNN. Советники Джо Байдена выразили сомнения

Военный эксперт Рожин рассказал, как проломили оборону ВСУ в Славянске и Краматорске

Результаты продвижения российской армии на славянско-краматорском направлении пока не такие успешные, как это было в ЛНР. Такое мнение высказал военный эксперт Борис Рожин. Сейчас российские военные пытаются пробить защиту у

В Вашингтоне все еще верят, что западное оружие поможет Украине победить

Пока одни западные эксперты подсчитывают достижения России на Донбассе и констатируют появление у Киева серьезных проблем, другие все еще считают, что ВСУ могут переломить ход специальной операции и даже одержать
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |