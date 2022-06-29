В Лисичанске, который все еще остается последним городом ЛНР, контролируемом ВСУ, идут напряженные бои. Союзные силы штурмуют населенный пункт не только с юга, но и с севера, что стало возможным после полного освобождения Северодонецка и вытеснения украинских боевиков с химического комбината «Азот».

ВСУ оказывают отчаянное сопротивление, причем позиции для этого они традиционно оборудуют в жилых домах, в которых все еще остается мирное население. Портал «Военное обозрение» отмечает, что Киев даже не скрывает своего наплевательского отношения к этим людям.

Боевые действия в настоящий момент ведутся и в самом городе, и на его южных окраинах. Сражение за нефтеперерабатывающий завод, которое велось на протяжении последних двух дней, союзные силы успешно выиграли, противник понес на этом участке фронта огромные потери.

Киевские пропагандисты уже подтверждают скорую потерю Лисичанска. Они заявляют, что город не имеет для ВСУ никакого стратегического значения, хотя еще неделю назад и президент Украины Зеленский, и командование ВСУ требовало «стоять насмерть» и удерживать Северодонецк с Лисичанском до последнего.

Установление контроля над Лисичанском позволит говорить о полном освобождении ЛНР от нацистов. Скорее всего, город перейдет под контроль союзных сил уже на этой неделе.