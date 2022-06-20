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57 высших офицеров и генералов ВСУ, уничтоженных ракетным ударом ВС РФ прямо во время совещания, обсуждали перегруппировку сил рядом с Северодонецком, а также в Лисичанске и Золотом. Однако все их планы разрушили ВС РФ, которые благодаря точным данным разведки ликвидировали командование.

Сразу после этого, воспользовавшись существенным снижением боевого духа подразделений ВСУ, российские войска заняли населенные пункты Тошковка и Метелкино. В последнем целый отряд националистического полка «Айдар» (запрещен в России) принял решение добровольно сложить оружие и сейчас дает показания на своих сослуживцев в Северодонецке.

Также, из-за неспособности ВСУ действовать эффективно без командования, они потеряли контроль над населенными пунктами Золотое и Лисичанск. Гарнизоны в этих городах по-прежнему остаются, но управлять ними некому. Все генералы и офицеры, которые отдавали приказы конкретным вооруженным формированиям и обеспечивали взаимодействие между ними, оказались уничтоженными в командном пункте.

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