57 высших офицеров и генералов ВСУ, уничтоженных ракетным ударом ВС РФ прямо во время совещания, обсуждали перегруппировку сил рядом с Северодонецком, а также в Лисичанске и Золотом. Однако все их планы разрушили ВС РФ, которые благодаря точным данным разведки ликвидировали командование.

Сразу после этого, воспользовавшись существенным снижением боевого духа подразделений ВСУ, российские войска заняли населенные пункты Тошковка и Метелкино. В последнем целый отряд националистического полка «Айдар» (запрещен в России) принял решение добровольно сложить оружие и сейчас дает показания на своих сослуживцев в Северодонецке.

Также, из-за неспособности ВСУ действовать эффективно без командования, они потеряли контроль над населенными пунктами Золотое и Лисичанск. Гарнизоны в этих городах по-прежнему остаются, но управлять ними некому. Все генералы и офицеры, которые отдавали приказы конкретным вооруженным формированиям и обеспечивали взаимодействие между ними, оказались уничтоженными в командном пункте.