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На украинском телеканале «1+1» появился сюжет с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, которого журналисты встретили в ресторане одного из самых дорогих лондонских отелей, передает “Московский комсомолец”.

Экс-глава государства заявил, что приехал в столицу Великобритании всего лишь забрать какие-то автомобили и намерен улететь обратно через 5 часов. Он находился в ресторане с супругой, которая устроила скандал, требуя от журналистов прекратить съемку. У одной из представительниц СМИ она пыталась вырвать из рук телефон.

В ответ на упреки журналистов в том, что он вместе с семьей находится в полной безопасности за пределами Украины, Порошенко заявил, что «воюет на фронте».

Напомним, что телеканал «1+1» является собственностью украинского олигарха Игоря Коломойского, супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко, а также бизнесмена Игоря Суркиса. Все они, мягко говоря, недолюбливают экс-президента Украины.

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