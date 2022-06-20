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Российские ВС предотвратили попытку ВСУ уничтожить мост, расположенный у Святогорской лавры. Один из пролетов противнику уничтожить удалось, однако взорвать все сооружение целиком не получилось. ВС РФ вытеснили украинских националистов и разминировали вторую опору, рассказал портал «Военное обозрение».

Авторы публикации сообщили, что ВСУ применяли устаревшие, но все еще эффективные кумулятивные боезаряды КЗ-4. Они разрабатывались специально для уничтожения железобетонных и броневых конструкций, обладающих повышенной прочностью. Такой заряд легко пробивает 50-сантиметровую броню либо двухметровый слой железобетона.

Отмечается, что подобные действия Киева вкупе с бесконечными обстрелами Донецка и других мирных городов Донбасса являются актом отчаяния. ВСУ исповедуют тактику выжженной земли, демонстрируя свою ненависть к мирным жителям региона.

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