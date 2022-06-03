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Вечером 2 июня главный сказочник Украины Алексей Арестович заявил, что ВСУ «понарошку» сдали большую часть Северодонецка и сейчас намерены провести мощную контратаку. Попытка перейти в контрнаступление действительно была, однако она с треском провалилась, сообщил порта «Военное обозрение».

Целью украинских боевиков было оттеснить российские ВС от химического завода «Азот», где заблокированы подразделения ВСУ. Однако им не позволили этого сделать. Ствольная и ракетная артиллерия при поддержке авиации разгромили пытавшиеся пойти в контратаку подразделения, которые понесли серьезные потери.

Несмотря на это Киев дежурно отчитался об очередной «победе». И это несмотря на то, что, по сути, в Северодонецке ничего не изменилось. Жилая зона города по-прежнему остается под контролем российских военнослужащих, а украинские боевики по традиции, появившейся еще на «Азовстали» в Мариуполе, прячутся в промзоне.

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