Одной из ключевых особенностей спецоперации ВС РФ на Украине является масштабное применение беспилотных летательных аппаратов. Обе стороны активно используют как разведывательные, так и ударные БПЛА, а также дроны-камикадзе, рассказало американское издание Popular Mechanics.

Военный эксперт Самюэль Бендетт, перевод публикации которого представил портал Lenta.ru, рассказал о российских беспилотниках «Орлан-10» и «Орлан-30», «Форпост» и «Гранат-4», «Застава» и «Тахион», Е95 и «Орион», которые практически постоянно находятся в воздушном пространстве Украины.

Кроме того, ВС РФ активно применяет барражирующие боеприпасы «Куб-БЛА», которые по функциональности не уступают американским дронам-камикадзе Switchblade, имеющимся в распоряжении ВСУ.

Беспилотники успешно применяются как для нанесения ударов по скоплениям живой силы и техники, так и для разведывательных миссий. Одна из основных их функций – это корректировка огня артиллерийских орудий, благодаря которой даже устаревшие советские установки превращаются в современное высокоточное вооружение.