Президент Украины Зеленский очередным заявлением о победе ВСУ над российской армией рассмешил и одновременно разозлил западных пользователей социальной сети «Твиттер». В комментариях они назвали его марионеткой, которая в истории останется худшим главой своего государства, передает РИА Новости.

«Сначала он позволил американцам пожертвовать своей страной, а потом месяцами отказывался вести переговоры, потому что верил, что может победить», – написал один из пользователей.

Другой добавил, что 20 процентов территории Украины уже не контролируется Киевом, но он упорно продолжает говорить о «победах».

«Зеленский — марионетка, бьющий в барабан войны по приказу. Байден тратит 40 миллиардов долларов на поставки дополнительного оружия вместо того, чтобы помогать американским семьям и рабочим», – высказал свое возмущение еще один юзер.

Также многие комментаторы написали, что Зеленский действует по указке Запада, совершенно не обращая никакого внимания на интересы своей страны.