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Как только немецкие власти отказались поставлять Киеву боевые машины пехоты Marder и танки Leopard-1, в эфире вновь появился посол Украины в Берлине Андрей Мельник и назвал такие действия позором. Его очередной демарш вряд ли кого-то удивил, но пользователи социальной сети Twitter все же прошлись по дипломату мощным катком, передает РИА Новости.

Они заявили, что Мельник слишком много себе позволяет и должен быть незамедлительно выслан из Германии. Он олицетворяет собой весь киевский режим, который бессмысленно жертвует гражданами Украины, не желая мира в регионе.

«Вы отъявленный разбойник, а не дипломат. Представляете интересы страны, которой Германия помогает миллиардами, а сами ежедневно оскорбляете наше правительство», – написал один из немецких пользователей социальной сети.

Другой добавил, что если Мельник так сильно ненавидит Германию, он может смело возвращаться домой, а не продолжать разрушать отношения между Берлином и Киевом.

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