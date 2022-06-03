Пользователи форума Reddit прокомментировали публикацию издания The Times об отказе боевиков полка «Азов» (запрещен в России) от нацистских символов. Многие американцы отметили, что смена символики не доказывает отказ от идеологии.

«Но тысячи фотографий, как они позируют со свастиками, остались…», – отметил пользователь под ником @Notaship.

Его поддержали и другие юзеры, добавившие, что 8 лет «азовцы» бахвалились своей символикой, но как только она начала бить по их репутации, решили перейти на украинский трезубец.

«Спороли шевроны и теперь больше не нацисты. Благодать-то какая!», – заметил @RasshuRasshu.

Напомним, что о смене символики ранее заявил бывший командир подразделения Максим Жорин. Он показал, что сейчас на нашивках полка будут использоваться трезубцы вместо «волчьих крюков».