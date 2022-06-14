Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский возмущен тем, что со стороны западных СМИ не последовало никакой реакции на обстрел родильного дома в Донецке украинскими войсками.

В понедельник, 13 июня, стало известно, что в Донецке снаряд попал в крышу родильного дома. Женщин пришлось эвакуировать в подвал. Жертв удалось избежать.

Полянский в Twitter написал на эту тему: “Где же реакция западных СМИ? Все эти Би-Би-Си, Рейтер, Франс Пресс и так далее, которые кричали об ущербе, нанесенном роддому в Мариуполе, который использовался украинскими националистами в качестве огневой позиции? Действия Украины намеренно направлены против гражданского населения. Услышим ли мы слово осуждения?”.

Напомним, что Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с начала 2015 года. Украинская сторона наносила удары по всем районам города. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России “дополнительные союзнические силы”.

Вам может понравиться

Чавушоглу: Турция ожидает ответа от России по переговорам на тему вывоза украинского зерна

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавошоглу заявил, что Анкара ждет ответа от России по поводу четырехсторонних переговоров по зерну с Украины. Такое заявление глава МИД сделал на встрече с чешским

ПТРК “Корнет” группировки “Отважных” уничтожил украинский танк

Группировка войск РФ «Отважные» успешно громит националистов ВСУ на Донбассе, уничтожая не только живую силу противника, но и бронетехнику. Издание «Русская весна» показало на видео, как военнослужащие ликвидировали украинский танк

Украине не достанутся обещанные Испанией списанные немецкие танки Leopard 2A4

Мадрид знатно подпортил настроение Киеву, сообщив, что обещанные немецкие танки Leopard 2A4 не поедут на Украину, а останутся мирно стоять на испанских складах. Проблема возникла из-за Германии, которая запретила отправлять
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |