Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский возмущен тем, что со стороны западных СМИ не последовало никакой реакции на обстрел родильного дома в Донецке украинскими войсками.

В понедельник, 13 июня, стало известно, что в Донецке снаряд попал в крышу родильного дома. Женщин пришлось эвакуировать в подвал. Жертв удалось избежать.

Полянский в Twitter написал на эту тему: “Где же реакция западных СМИ? Все эти Би-Би-Си, Рейтер, Франс Пресс и так далее, которые кричали об ущербе, нанесенном роддому в Мариуполе, который использовался украинскими националистами в качестве огневой позиции? Действия Украины намеренно направлены против гражданского населения. Услышим ли мы слово осуждения?”.

Напомним, что Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с начала 2015 года. Украинская сторона наносила удары по всем районам города. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России “дополнительные союзнические силы”.