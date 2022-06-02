читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Украине на стороне ВСУ можно увидеть много иностранных наемников, среди которых и боевики из Польши. Но вот воевать польские наемники предпочитают с мирными жителями. Уже есть несколько случаев, когда снайперы-иностранцы работали прицельно по гражданскому населению. Об этом сообщают эксперты телеграм-канала WarGonzo.

Недавно стало известно об инциденте, при котором польские снайперы расстреляли пасечника и его супругу. Семья проживала в лесу под Волчанском. Российским военным удалось доставить раненных в больницу. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Корреспондент Семён Пегов отметил: «Первое, что удалось выяснить. Буквально три дня назад польские чвкшники, диверсионная группа из 25 человек, разбитая на три части, попыталась атаковать позиции наших бойцов здесь. Как удалось выяснить, что это поляки: они оставили рацию, пока батарейки не сели, и пока отступающие пособники неонацистов не успели понять, что рация эта прослушивается и забыта ими, удалось выяснить их принадлежность гражданству Польши, говорят на польском языке. Вероятнее всего чвкшники, но, возможно, среди них есть и действующие польские военные, которые курируют работу этих диверсионных групп, а возможно, и участвуют там. Снайперы в том числе находились. Диверсионные группы были в итоге отброшены и уничтожены».

Вам может понравиться

Генерал Картаполов: Вашингтон превратит европейцев в новое пушечное мясо после украинцев

Соединенные Штаты уже превратили Европу в колонию, а теперь планируют сделать из нее и новое пушечное мясо, уверен генерал-полковник Андрей Картаполов. Он рассказал, что Европа делает вид, что не является

Украина испоганила безупречный имидж беспилотников Bayraktar TB2 и разозлила Эрдогана

Украинские ВС серьезно подмочили репутацию турецких ударно-разведывательных беспилотников Bayraktar TB2, что привело в ярость президента Турции Тайипа Эрдогана. Портал «Свободная пресса» отмечает, что в Нагорном Карабахе эти дроны проявили себя

Госсекретарь США Блинкен не увидел признаков скорого завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может продлиться как минимум несколько месяцев, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что никаких признаков скорого завершения спецоперации ВС РФ в настоящий момент не наблюдается. При
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |