На Украине на стороне ВСУ можно увидеть много иностранных наемников, среди которых и боевики из Польши. Но вот воевать польские наемники предпочитают с мирными жителями. Уже есть несколько случаев, когда снайперы-иностранцы работали прицельно по гражданскому населению. Об этом сообщают эксперты телеграм-канала WarGonzo.

Недавно стало известно об инциденте, при котором польские снайперы расстреляли пасечника и его супругу. Семья проживала в лесу под Волчанском. Российским военным удалось доставить раненных в больницу. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

Корреспондент Семён Пегов отметил: «Первое, что удалось выяснить. Буквально три дня назад польские чвкшники, диверсионная группа из 25 человек, разбитая на три части, попыталась атаковать позиции наших бойцов здесь. Как удалось выяснить, что это поляки: они оставили рацию, пока батарейки не сели, и пока отступающие пособники неонацистов не успели понять, что рация эта прослушивается и забыта ими, удалось выяснить их принадлежность гражданству Польши, говорят на польском языке. Вероятнее всего чвкшники, но, возможно, среди них есть и действующие польские военные, которые курируют работу этих диверсионных групп, а возможно, и участвуют там. Снайперы в том числе находились. Диверсионные группы были в итоге отброшены и уничтожены».