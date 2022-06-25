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Польша разворачивает на своей территории производственные мощности запорожского предприятия «Мотор-Сич» на основе соответствующего соглашения с президентом Украины Зеленским. Такой шаг вполне может сделать страну крупнейшим производителем современных вертолетов в Европе, рассказал портал «Русская весна».

Варшава сотрудничает с украинским заводом на протяжении нескольких лет. Два года назад началась подготовка совместного проекта, однако на протяжении длительного времени до этапа реализации никак не доходило. Сейчас власти Украины и лично Зеленский предприняли меры, чтобы ускорить улаживание всех бюрократических процедур.

Филиал предприятия «Мотор-Сич» открылся в Польше несколько месяцев назад. Но сейчас страна получила все производственные мощности завода, которые будут размещены на удалении от боевых действий и откроют перед Варшавой неограниченные возможности для производства вертолетов.

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