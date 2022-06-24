читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша подпишет договор о совместной нефтепереработке с Германией только в том случае, если российские акции будут выведены из крупного НПЗ, расположенного в Шведте.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что переговоры между оператором нефтепроводов PERN и немецкими компаниями сейчас продолжаются, но пока не соблюдено главное условие. НПЗ в Восточной Германии по-прежнему сотрудничает с Россией, что является главным препятствием для заключения соглашения.

По словам Москвы, немецкие операторы уже приняли данное условие, поэтому осталось лишь уладить формальности. По соглашению, НПЗ из Германии будут получать нефть через польский порт Гданьск.

Напомним, ранее в Восточной Германии звучали заявления, что НПЗ в Шведте может остановиться без российской нефти.

Вам может понравиться

Вена вновь стала самым комфортным для жизни городом мира

Вена стала лучшим для жизни городом мира в 2022 году, гласит рейтинг издания The Economist. На первую позицию австрийская столица поднялась с 12-го места, которое занимала в прошлом году. Но

ЗРК С-300 ВСУ были ликвидированы из-за ошибки при попытки заманить в ловушку самолеты РФ

Киев потерял зенитно-ракетные комплексы С-300, которые хотел использовать для уничтожения боевых самолетов ВС РФ во время недавнего штурма острова Змеиный, рассказал портал Avia.Pro. Ссылаясь на Минобороны РФ, авторы публикации рассказали,

Nicola Porro: Италия погружается в темноту на 2 часа в день по секретному плану правительства Драги

Хитрый план итальянского правительства погружать Италию в темноту на два часа в день практически не отразится на бытовой жизни. Однако он может негативно повлиять на промышленность страны, пишет местное издание
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |