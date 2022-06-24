Польша подпишет договор о совместной нефтепереработке с Германией только в том случае, если российские акции будут выведены из крупного НПЗ, расположенного в Шведте.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что переговоры между оператором нефтепроводов PERN и немецкими компаниями сейчас продолжаются, но пока не соблюдено главное условие. НПЗ в Восточной Германии по-прежнему сотрудничает с Россией, что является главным препятствием для заключения соглашения.

По словам Москвы, немецкие операторы уже приняли данное условие, поэтому осталось лишь уладить формальности. По соглашению, НПЗ из Германии будут получать нефть через польский порт Гданьск.

Напомним, ранее в Восточной Германии звучали заявления, что НПЗ в Шведте может остановиться без российской нефти.