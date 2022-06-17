Польша намерена вернуть на Украину ее граждан в возрасте от 18 до 60 лет, сообщил телеграм-канал Mash. Власти страны дали уклонистам, которые сумели «проскочить» на ее территорию, 10 дней, чтобы добровольно вернуться на родину и получить повестку в военкомат.

Варшава предупреждает, что если до истечения выше указанного срока все украинские мужчины 18-60 лет не покинут Польшу, то их будут вычислять по одному и отправлять прямиков в распоряжение ВСУ.

Напомним, что ранее к главе МИД Польши Збигневу Рау обратился украинский коллега Дмитрий Кулеба. Он попросил выслать всех мужчин призывного возраста, которые сбежали из родной страны, не желая принимать участие в боевых действиях.

Польша приняла более 3 миллионов беженцев с Украины. В основном это женщины и дети, однако выехать ухитрились и многие мужчины, несмотря на строгий запрет киевского режима.