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Российские ВС полностью контролируют дорогу Артемовск – Северск, что создает противнику серьезные сложности в переброске подразделений к Северодонецку. Портал «Военное обозрение» рассказал, что потери ВСУ возросли в несколько раз.

Так, под удар российской артиллерии попали подразделения националистов, которые передвигались в направлении Северска. Сперва была уничтожена вражеская БМП, а затем и еще несколько единиц техники. Теперь Киев не может ни вывести свои войска из данного района, ни отправить им подкрепление.

ВС РФ также ведут успешные наступательные действия в районе Попаснянского выступа, продолжая освобождать один населенный пункт за другим. Ранее сообщалось, что под их контролем оказалась Врубовка, а сейчас российские военные заняли Берестово и Нагорное.

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