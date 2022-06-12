Полковник запаса Геннадий Алехин напомнил, что согласно заявлению замглавы военной разведки Украины, у ВСУ заканчиваются артиллерийские боеприпасы. Военный эксперт отметил, что это вполне может оказаться правдой, так как интенсивность дуэлей с применением минометов, гаубиц и РСЗО существенно возросла.

Он рассказал, что сейчас украинские артиллеристы ждут поставок боеприпасов с Запада как «манны небесной». Они понимают, что в условиях отсутствия снарядов вряд ли смогут оказать достойное сопротивление российским подразделениям. ВС РФ ни на кого стороннего не надеются и имеют весьма обширные запасы боезарядов к артиллерийским установкам, приводит слова эксперта портал “Украина.ру”.

Киев ждет не только снарядов. Кроме того, он рассчитывает на поставки натовских РСЗО и дальнобойных гаубиц. Это вооружение, по мнению украинского командования, должно изменить ситуацию. Вот только Запад вряд ли пришлет на Украину подобное вооружение в тех количествах, которые нужны ВСУ.