Берлинская полиция запретила въезд электромобилей Tesla на парковки на принадлежащих ей объектах. Причина кроется в оснащении этих авто системой видеорегистрации, которая ведет съемку окружающего пространства в непрерывном режиме, передает РИА Новости.

Запрет подписал уполномоченный по безопасности управления полиции и земельной уголовной полиции Берлина. Отмечается, что другие города могут запрещать или разрешать въезд автомобилям Tesla на свое усмотрение.

Проблема с системой видеорегистрации заключается в том, что она не только ведет съемку, но и отправляет записи на голландские сервера, где они проходят обработку. При этом владельцы электрокаров даже не знают, что именно происходит с видео после непрерывной записи.

Компания Tesla сама принимает решения о допустимости передачи конфиденциальных данных третьим лицам либо даже странам, поэтому защитить информацию могут только полицейские. Именно поэтому в Берлине и был введен вышеупомянутый запрет.