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Массированные обстрелы Донецка необходимы Киеву, чтобы запугать жителей столицы ДНР и настроить их против спецоперации ВС РФ на Украине. Однако достичь этой цели им вряд ли удастся, уверен политолог Виталий Третьяков.

Он пояснил, что даже потери, возникающие из-за жестоких обстрелов ВСУ, не заставят жителей Донецка поддерживать киевский режим. В ЛНР и ДНР давно и хорошо знают, что собой представляют украинские власти и на какие гадости они способны.

Еще одна цель, ради которой Киев стреляет по мирному населению Донецка – это желание показать Западу, что получаемое от него оружие активно используется. ВСУ отлично понимают, что в боевых действиях это вооружение будет быстро уничтожено, а вот гражданские не смогу дать отпор. Поэтому киевский режим продолжает то, что делал все 8 последних лет – терроризирует мирных жителей Донбасса.

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