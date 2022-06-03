Польша с 1 июля прекращает платить пособия украинским беженцам, чтобы вынудить их искать работу. За ней, скорее всего, последуют и другие страны, которые активно принимали граждан Украины, считает политолог Вадим Трухачев.

В интервью изданию «Говорит Москва» он пояснил, что поляки таким образом предоставляют возможность украинцам обеспечивать самих себя и возвращаться к трудовой жизни. По мнению эксперта, от беженцев с Украины, которые живут исключительно на пособия, устали уже в Германии, которая вполне может взять пример с Польши.

Также отменить какие-либо льготы может и Австрия, где недавно произошел инцидент с участием украинских беженцев, избивших местных таксистов.