Варшава укрепляет боеспособность своих ВС и готовится к гипотетической войне с Россией, однако она понимает, что вооруженное столкновение обойдется ей очень дорого. Об этом рассказал сайту «Украина.ру» политолог Андрей Суздальцев.

Он сообщил, что численность польской армии примерно вдвое больше белорусской. Она хорошо обучена и вооружена как натовскими, так и советскими боевыми системами. Последние находятся в отличном состоянии, что подтвердило их использование ВСУ после передачи Киеву.

«Польский солдат — храбрый солдат. Мы помним его по Второй мировой войне, когда Польша была союзником СССР», — заявил Суздальцев.

Он также отметил, что у Польши очень много амбиций и самомнения, а вот ума хватает не всегда. Но даже это не позволит ей попытаться аннексировать Западную Украину, так как последствия боевых действий против РФ могут стать катастрофическими для страны.