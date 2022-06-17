Представители США при НАТО на днях заявили, что не имеют ничего против создания нового военно-политического блока. В него, напомним, планируют войти Великобритания, Украина, Польша и Прибалтика.

Это заявление в интервью порталу “Украина.ру” прокомментировал политолог Станислав Стремидловский, который предсказал распад и Североатлантического альянса, и Евросоюза в случае создания такого блока.

По словам эксперта, Соединенные Штаты фактически дают Великобритании карт-бланш, однако безопасность на европейском континенте придется обеспечивать тоже ей. Другим странам, стремящийся в новый Альянс, США вряд ли доверят управляющие функции.

Первым шагом к раздору между странами ЕС и НАТО станут возмущения Польши. Она в основном ориентируется на Вашингтон и вряд ли захочет переходить под управление Лондона.