Канцлер ФРГ делает громкие заявления о том, что Россия является “врагом ФРГ”. Олаф Шольц обещает Киеву поставки вооружения. Политолог Александр Сосновский уверен, что делается это только из страха к России. Об этом пишет ИА SM-News.

По мнению Сосновского, Шольц просто дрожит от ужаса перед Путиным. Политолог отметил:«Шольц — один из немногих, кто осознаёт, к чему может привести ситуация, если хотя бы один немецкий танк вступит в конфликт с нашей страной или окажется на российской территории».

По мнению Сосновского, все заявления канцлера ФРГ являются отражением внутренней борьбы внутри правительства. Политик считает, что Шольц является одним из самых выгодных для России и для разрешения конфликта политиков. Он приходит в ужас от того, что рано или поздно ему придется общаться с российским лидером.