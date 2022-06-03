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В 2014 году после первых боев за Славянск и Краматорск на Донбассе находили множество тел украинских боевиков с изъятыми органами. Сейчас то же самое наблюдается практически во всех районах боевых действий, рассказал телеканалу «360» политолог Сергей Расторгуев.

Он пояснил, что человеческие органы в Европе давно стали востребованным товаром. В них нуждаются богатые европейцы, способные платить немалые деньги за услуги врачей-трансплантологов.

Расторгуев также сообщил, что сегодня человеческое тело стоит 45 миллионов евро. Это порождает целый группы черных трансплантологов, которые развернули масштабную деятельность на Украине с первого дня специальной военной операции. Это объясняет и исчезновение детей, которых вывозили с территории Украины, и появление большого количества трупов, у которых были вырезаны органы.

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