Отправка на Украину реактивных систем залпового огня HIMARS является прямой агрессией Соединенных Штатов против России, уверен политический эксперт Александр Перенджиев.

Он пояснил, что эти боевые системы имеют дальность действия от 80 до 300 километров. Причем второй вариант представляет серьезную угрозу не только для приграничных районов России, но и для столицы. До Москвы они могут не достать, но Подмосковье вполне способны задеть, сообщил политолог в интервью РИА Новости.

«То есть такая поставка вооружений является попыткой осуществления прямой агрессии против нашей страны со стороны уже не Украины, а США! Именно так и не иначе надо рассматривать данные действия официального Вашингтона», – заявил Перенджиев.

Напомним, что Соединенные Штаты уже отправили РСЗО HIMARS и MRLS на Украину. При этом Киев получил боевые системы при условии, что использовать их для ударов по территории России не будет.