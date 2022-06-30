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Остров Змеиный – это голая скала посреди моря, которая обстреливается со всех сторон и не имеет даже минимального стратегического значения. Именно поэтому российские военные оставили его, ничуть об это не жалея, заявил политолог Михаил Онуфриенко.

Он напомнил, что площадь Змеиного составляет всего около 17 га, поэтому разместить там достаточное количество вооружения невозможно. Также на острове негде спрятаться, поэтому артиллерия и авиация легко уничтожат любые подразделения, находящиеся на поверхности скалы. Единственный способ защиты – это развертывание средств ПВО.

Змеиный имел лишь политическое значение, так как Киев устроил вокруг него настоящую истерику. Сперва он объявил погибшими 13 моряков, которые послали русские корабли в прямом эфире. Впрочем, позже выяснилось, что «героев» было 87, причем все они сдались в плен ВС РФ.

Для Киева остров Змеиный – это хоть какое-то достижение на фоне разгромного поражения в Северодонецке и Лисичанске, поэтому он продолжит спекулировать на уходе российского гарнизона, уверен эксперт.

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