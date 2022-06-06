Глава британского правительства Борис Джонсон и его верная соратница Лиз Трасс, возглавляющая МИД страны, снова корпят над пакетом санкций против России. Увлекшись этим занятием, они совершенно не обращают внимания на тот факт, что Великобритания стоит на пороге жесткого энергетического кризиса, сообщил политолог Олег Охошин.

Он пояснил, что Британия не добывает нефть из-за отсутствия такой возможности, однако активно выступает за отказ от поставок из России. В случае объявления эмбарго пострадает точно не РФ, так как именно в Великобритании начнут стремительно расти цены на нефтепродукты, а за ними – и на все остальное.

Джонсон в поисках альтернативы обратился к арабским государствам, однако они не стали принимать его условия. Причины этого – наличие собственных клиентов, от которых нет никакого смысла отказываться ради Лондона, а также нежелание ссориться с Москвой. Однако даже это не образумило премьера, который продолжает готовить эмбарго.

Политолог пояснил, что для выравнивания ситуации Великобритании потребуется не менее 10 лет. Кроме того, она будет вкладывать огромные деньги в приобретение нефти на стороне, причем эти расходы будут компенсировать владельцы авто, по которым сильнее всего ударит приближающийся кризис.