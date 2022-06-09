«Нацики», которые больше всего мотивированы на противодействие ВС РФ, у украинской армии заканчиваются. Остальные же военнослужащие совершенно не хотят воевать за Зеленского и ценности Запада, заявила политолог Татьяна Монтян.

Она напомнила, что президент Украины Зеленский совсем недавно сотрясал воздух заявлениями о 700-тысячной армии и обилии в ее распоряжении западной техники. Сейчас он кричит совершенно обратное – воевать некому и нечем. Также он продолжает требовать оружие на Западе, который несколько приостановил беспрерывные поставки.

Монтян напомнила, что перед спецоперацией в составе ВС РФ было 150 тысяч человек. ВСУ же располагали 250 тысячами штыков, двумя тысячами танков, 500 РСЗО, более сотни летательных аппаратов. Россия при всем этом даже не объявляла мобилизацию и продолжает вести боевые действия теми же силами. Киев же мобилизует людей на фронт постоянно, но ничего сделать не может. Это говорит о плачевном состоянии украинской армии.