читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«Нацики», которые больше всего мотивированы на противодействие ВС РФ, у украинской армии заканчиваются. Остальные же военнослужащие совершенно не хотят воевать за Зеленского и ценности Запада, заявила политолог Татьяна Монтян.

Она напомнила, что президент Украины Зеленский совсем недавно сотрясал воздух заявлениями о 700-тысячной армии и обилии в ее распоряжении западной техники. Сейчас он кричит совершенно обратное – воевать некому и нечем. Также он продолжает требовать оружие на Западе, который несколько приостановил беспрерывные поставки.

Монтян напомнила, что перед спецоперацией в составе ВС РФ было 150 тысяч человек. ВСУ же располагали 250 тысячами штыков, двумя тысячами танков, 500 РСЗО, более сотни летательных аппаратов. Россия при всем этом даже не объявляла мобилизацию и продолжает вести боевые действия теми же силами. Киев же мобилизует людей на фронт постоянно, но ничего сделать не может. Это говорит о плачевном состоянии украинской армии.

Вам может понравиться

Эксперт Шурыгин озвучил новые задачи спецоперации ВС РФ на Украине

Завершение второго этапа спецоперации ВС РФ на Украине ознаменуется боями за Краматорск и Славянск, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Он также отметил, что после этого союзным силам потребуется вытеснить ВС

В промзоне Северодонецка наибольшие потери понес интернациональный легион

Представитель иностранного легиона защитников Украины ILDU Дамьен Маргу сообщил о серьезных потерях иностранных наемников подразделения. Среди потерянных добровольцев были граждане Нидерландов, Германии, Франции, Великобритании и Австралии. Подробности сообщает портал “Военное

Южнокорейские компании готовы выкупить российские активы уходящих компаний

Бизнесмены из Южной Кореи не намерены покидать российский рынок. И при этом готовы выкупать бизнес тех компаний, которые решили прекратить свою деятельность в России. Об этом заявил один из руководителей
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |