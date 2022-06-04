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Лицемерная Великобритания постоянно заявляет о готовности помочь Украине. Однако украинских беженцев она приняла меньше всех в сравнении с остальными странами Европы, рассказал политолог Владимир Корнилов.

Он продемонстрировал карту, представленную британским изданием The Guardian, на которой отмечено, сколько беженцев на 10 000 населения приняло каждое европейское государство. Несомненными лидерами являются граничащие с Украиной Польша, Венгрия и Румыния, куда выехали 5 миллионов украинцев.

Кроме того, украинцы выезжали в Болгарию и Чехию, в Австрию и Германию, во Францию и другие страны. Но Великобритания «отличилась» больше всех, так как приняла всего 10 беженцев на 10 тысяч населения страны.

Корнилов объяснил, почему Лондон ведет себя именно так. Премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что Киев должен воевать за благополучие Запада до последнего украинца. Поэтому он не понимает, зачем вообще принимать беженцев, судьба которых уже предрешена.

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