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Польша постоянно заявляет о поддержке Украины, но при этом размышляет, как бы аннексировать западную часть соседнего государства и одновременно не попасть под удар российских войск, рассказал политолог Алексей Кочетков, возглавляющий фонд «Народная дипломатия».

Эксперт отметил, что в достижении целей Варшаве поможет президент Украины Владимир Зеленский. Он уже анонсировал законопроект, согласно которому поляки будут обладать теми же правами, что и украинские граждане, но не смогут голосовать на выборах. Варшаве последнее и не нужно. Ведь новый статус поляков и так даст ей возможность ввести на Украину свои войска.

При этом Варшава не станет вмешиваться в конфликт между Москвой и Киевом на востоке и юге Украины. Это позволит ей избежать прямого вооруженного столкновения с РФ и получить в собственность земли, которые она считает своими. Кроме того, украинская государственность формально сохранится, так как Польша не станет объявлять о ее ликвидации.

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