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Израильский политолог Яков Кедми высказал свои предположения о действиях российских военных после полного освобождения Донбасса. Он считает, что на следующем этапе планируется создание сухопутного коридора в Приднестровье.

Не исключено, что ВС РФ установят контроль над всем побережьем Черного моря, лишив Украину выхода к нему. Также возможно освобождение Левобережной части страны.

В интервью агентству «Военное дело» Кедми заявил, что наступление на ВСУ может начаться и с северного направления, со стороны Беларуси. Причем участие в нем примут не только российских военные. Союзниками РФ станут Донецкая и Луганская народные республики, а также Минск, который вполне может задействовать свои войска для окончательного освобождения Украины от нацистов.

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