Зампред Совбеза Дмитрий Медведев своим заявлением о возможном «исчезновении Украины» аккуратно намекнул на пока еще имеющуюся возможность мирных переговоров, считает политолог Илья Гращенков.

Эксперт заметил, что заявление Медведева прозвучало после предложений Украины к Соединенным Штатам на 2 года подписать соглашение о поставках сжиженного природного газа на условиях ленд-лиза. Зампред Совбеза на это отметил, что через два года соседняя страна уже может прекратить существование.

Гращенков считает, что эта фраза была предупреждением для Украины. Медведев имел в виду, что если Киев и дальше будет действовать в полном соответствии с указками Соединенных Штатов, то в итоге останется ни с чем, так как страну просто разделят на части. Военная помощь США пока еще поступает, однако в результате Украина может получить оружие, но лишиться всяческой поддержки Америки. Что приведет к новому конфликту уже внутри страны и ее развалу.