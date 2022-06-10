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Ведущий специалист Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров убежден, что России требуется повысить планку эскалации. Москве необходимо начать проведение ядерных испытаний. Только так удастся удержать НАТО.

По мнению политолога, нужно поднимать планки эскалации, чтобы дать понять Альянсу, что дальнейшие поставки вооружения Киеву могут привести к войне.

Михаил Александров отмечает, что России нужно аннулировать мораторий на проведение ядерных испытаний. Нужно провести на Новой Земле серию ядерных взрывов. Не стоит ожидать, пока удар нанесут по территории России. Только таким образом можно сдержать НАТО.

Если Запад все-таки нанесет удары, потребуется ответить по аэродрому Польши. Именно там разгружается военная техника, поставляемая Украине. Такими действиями Россия даст понять, что у Запада есть выбор: начать войну или прекратить поставки вооружения Киеву.

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