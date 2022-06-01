С конца прошлого года в Белом доме уволились 21 чернокожий сотрудник. Но это еще не все, в ближайшее время еще несколько человек планирую покинуть свои рабочие места. Об этом сообщает издание Politico. Подробности передает РИА Новости.

Эксперты издания отмечают, что действующие сотрудники связывают сложившуюся ситуацию со слабой поддержкой со стороны руководства. У работников практически отсутствует возможность продвинуться по службе.

Один из чиновников Белого дома отметил: “Они привлекли массу темнокожих для начала, даже не создав инфраструктуры, чтобы удержать их или помочь им добиться успеха… Если нет четкой инфраструктуры того, как добиться успеха, вы становитесь таким же невидимым в этом пространстве, как если бы вас там не было”.

Также причина может заключаться в низком уровне заработных плат. Из-за этого чернокожим сотрудникам очень сложно выжить в городе, где высокая стоимость жизни. Многие из этих сотрудников из небогатых семей, у нх нет дополнительной поддержки.