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Украинские СМИ на днях громогласно заявили, что подразделения ВСУ «заняли плацдарм на левом берегу реки Ингулец», неподалеку от населенного пункта Давыдов Бор. Однако эта информация, как обычно и бывает, оказалась слегка преувеличенной, пишет «Военное обозрение».

ВСУ действительно пытались выйти на левый берег водоема, однако попали под огонь российской артиллерии и авиации. Это привело к уничтожению большого количества техники. «Плацдарм» же, который якобы заняли украинские войска, оказался для них котлом. Некоторые боевые машины предприняли попытку пройти по мосту, однако сооружение было взорвано.

Портал публикует фотографии техники ВСУ на «занятом плацдарме», которая превратилась в бесполезный металлолом. Она действительно переправилась к Давыдовому Бору, однако отсюда уже вряд ли пойдет в наступление.

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